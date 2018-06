May under hårdt pres før brexitafstemning i parlamentet

Parlamentet i London skal stemme om at give sig selv ret til at nedlægge veto mod forhandlet brexitløsning.

Premierminister Theresa May står senere tirsdag over for en nervepirrende afstemning i det britiske parlament om hendes plan for britisk udtræden af EU.

Hun har advaret om, at hvis hun taber, så kan det undergrave hele hendes forhandlingsposition over for EU.

Men dagen begyndte ikke for godt for May. For den konservative vicejustitsminister, Philip Lee, meddelte, at han træder ud af regeringen, så han kan støtte et forslag om at give parlamentet veto over brexit.

- Folk, økonomien og kulturen i min valgkreds vil blive påvirket negativt, siger han om britisk udtræden af EU.

Han opfordrer til, at regeringen udsætter den britiske udtræden, og at befolkningen får en chance for at give deres besyv med ved en ny folkeafstemning.

Underhuset i London skal hen under aften stemme om en række ændringsforslag til proceduren for brexit, som overhuset allerede har vedtaget.

Går de igennem, vil det i realiteten give parlamentet et veto i forhold til brexit.

De britiske tabloidaviser, der i årevis har været meget fjendtlige over for EU-samarbejdet, advarer på deres forsider lovgiverne.

- Storbritannien eller storforræderi, skriver The Sun.

Daily Express siger truende: "Det er på eget ansvar, hvis I ignorerer folkets vilje".

Et lille flertal sagde ved en folkeafstemning i juni 2016 overraskende ja til, at Storbritannien skal forlade EU.

May er ikke bare trængt af parlamentet. Hun er også trængt af den benhårde brexit-fløj i Det Konservative Parti anført af udenrigsminister Boris Johnson og brexitminister David Davis.

De har indirekte truet med at trække tæppet væk under May, hvis ikke hun søger et kontant brud med EU. Ofte omtalt som "hård brexit".

Debatten i parlamentet fortsætter onsdag, hvor fortsat tilknytning til EU's indre marked er til afstemning. Det vil næppe kunne samle flertal.

