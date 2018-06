May undgår at parlament får fuld vetoret over EU-skilsmisse

Med kompromisforslag kan parlamentet ikke sende May tilbage for at forhandle bedre brexit-aftale med EU.

Med et kompromisforslag har premierminister Theresa May tirsdag aften vundet en afstemning i parlamentet over lovgivere, der ønsker et tæt forhold til EU.

Det første forslag ville have givet parlamentet fuld vetoret over en skilsmisseaftale, som regeringen måtte indgå med EU.

Mays indrømmelse til parlamentet hen under aften tirsdag betyder fortsat, at lovgiverne vil få mere magt, hvis det ikke lykkes hende at forhandle en aftale færdig om britisk exit fra EU.

Men med kompromisforslaget vil parlamentet ikke - som i det oprindelige forslag - få mulighed for at sende regeringen tilbage til Bruxelles for at forhandle en bedre aftale.

Under debatten i Westminster tidligere på dagen advarede brexit-minister David Davis parlamentet om, at regeringen aldrig vil finde sig i at skulle "omgøre brexit".

- Regeringen kan ikke demonstrere den nødvendige fleksibilitet for at sikre en vellykket aftale, hvis dens hænder er bundne midtvejs i denne proces, advarede han.

Storbritannien træder ud af EU den 31. marts 2019.

/ritzau/Reuters