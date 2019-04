May: Vi vil igen søge om udsættelse af brexit

Theresa May vil drøfte en brexitplan med oppositionslederen Jeremy Corbyn, siger hun.

Ifølge premierminister Theresa May vil Storbritannien igen søge om udsættelse af brexit.

Den britiske regeringsleder siger efter et mange timer langt regeringsmøde i Downing Street, at regeringen vil respektere parlamentets beslutning om brexit.

Hun siger videre, at hun vil mødes med oppositionsleder Jeremy Corbyn for at finde en ny brexitplan.

- Vi har brug for en yderligere udsættelse ved brug af Artikel 50. En udsættelse, som skal være så kort som mulig, og som hører op i samme øjeblik, vi godkender en aftale. Og det er nødvendigt, at vi er klare med årsagen til en sådan udsættelse, så vi sikrer, at vi forlader EU i rette tid og på en ordentlig måde, siger May i en tv-transmitteret tale efter det langvarige regeringsmøde.

- I dag vil jeg handle i et forsøg på at bryde dødvandet. Jeg tilbyder at sætte mig samme med lederen af oppositionen og forsøge at nå til enighed om en plan, som vi begge kan holde fast ved, så vi kan komme ud af EU, og så vi gør det med en aftale, siger May videre.

Parlamentarikere sagde tidligere tirsdag, at de med et lovforslag ville forsøge at forhindre en potentiel kaotisk no-deal exit den 12. april.

Udmeldingen fra parlamentarikerne fra forskellige partier kom under regeringens krisemøde, som fandt sted, efter at parlamentet mandag aften forkastede fire forslag til en vej frem.

EU-præsident Donald Tusk opfordrer til tålmodighed.

Det skriver han på Twitter.

- Selv om vi efter i dag ikke ved, hvad slutresultatet bliver, så lad os være tålmodige, lyder det.

/ritzau/Reuters