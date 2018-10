May viser vilje til at forlænge EU-skilsmisse med måneder

EU har sagt, at man kan forlænge overgangsperiode efter brexit med et år, mens Theresa May taler om måneder.

Briter, som drømmer om at slippe ud af EU så hurtigt som muligt, får et kedeligt signal fra premierminister Theresa May torsdag morgen.

May bekræfter indirekte, at hun er åben for at forlænge perioden mellem briternes officielle skilsmisse 29. marts 2019 og den dato, når Storbritannien reelt er ude af unionen, hvis det skulle blive nødvendigt.

- Hvis der er et hul mellem overgangsfasen og det tidspunkt, hvor det fremtidige forhold er på plads, ønsker vi at være sikre på, at der ikke er en hård grænse mellem Nordirland og Irland, siger May på vej ind til et topmøde.

Der bliver maksimalt tale om "nogle måneder", siger premierministeren. Hun understreger, at hun finder det usandsynligt, at det bliver nødvendigt at forlænge perioden.

Hun siger, at spørgsmålet om en forlængelse, der er blevet bragt op af EU's forhandlerhold, er i spil, og hun afviser det ikke. Men hun bekræfter heller ikke direkte, at hun har accepteret det.

I stedet pointerer hun, at regeringen og EU nok skal blive færdige med at forhandle det fremtidige forhold i tide, så den oprindelige tidsplan holder.

- Jeg forventer, at overgangsperioden er slut med udgangen af december 2020, siger Theresa May.

EU har foreslået - eller tilbudt - en forlængelse på et år. Men det ønsker May ikke. Det slår hun torsdag formiddag fast.

I Storbritannien er premierministeren under pres fra mange for at klippe båndet til EU.

De britiske aviser har torsdag reageret på signalerne fra May, der blev præsenteret onsdag aften på et topmøde i Bruxelles.

"Brextra time", skriver The Sun, mens Daily Mail har overskriften: "Endnu et år i brexitlimbo?"

/ritzau/