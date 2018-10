May vil knokle videre for EU-skilsmisse uden billigere bh'er

Forhandlere opgav i søndags at lande en aftale, men de skal tilbage på sporet, siger Theresa May før topmøde.

Storbritannien og EU skal blive enige om en udtrædelsesaftale, så briterne næste år kan forlade EU under ordnede forhold - uden forstyrrelser for borgere og virksomheder.

Det er budskabet fra den britiske premierminister, Theresa May, da hun onsdag aften ankommer til et topmøde om brexit.

- Ved at arbejde målrettet kan vi løse disse udeståender. En aftale er ikke blot i Storbritanniens interesse. Den er også i EU's interesse, siger May.

Stemningen er ellers dalet til et lavpunkt før topmødet i Bruxelles. Det var EU-præsident Donald Tusks håb, at man på mødet skulle kunne skitsere en aftale.

Men efter intense forhandlinger i sidste uge måtte parterne i weekenden give op. De måtte konstatere, at det ikke var muligt at løse problemet med den irske grænse.

- Vi har løst de fleste udeståender. Der er fortsat spørgsmålet om den nordirske bagstopper. Men jeg tror, at alle omkring bordet vil have en aftale. Ved at arbejde intenst og hårdt kan vi løse problemerne, siger May.

Grænsen skal, siger begge parter, forblive usynlig for ikke at skade en skrøbelig fredsaftale. Men der må alligevel være en form for kontrol mellem EU-land og Storbritannien, fastholder de øvrige EU-lande.

Den britiske europaparlamentariker Nigel Farage, der har ført an i en af de britiske kampagner for en hurtigt og fuld afsked med EU, er vanen tro mødt op på topmødet for at tale til den britiske presse.

Han vil som May forlade EU. Men betingelserne er de slet ikke enige om. Eksempelvis ønsker Farage en afsked uden papirer, altså en brat overgang efter 29. marts 2019, hvilket ifølge May og EU kan føre til kaos.

- Min holdning er simpel: ingen aftale - intet problem. Stopper du en person på gaden og spørger: "Jeg har en virkelig dårlig aftale til dig", så vil ingen svare "ja tak", hævder Farage.

Han konstaterer videre: "Ingen aftale - ingen 39 milliarder pund (skilsmisseregningen, red.). Ingen aftale - ingen EU-domstol. Ingen aftale - kontrol ved vore grænser, billigere mad, billigere sko og billigere bh'er".

/ritzau/