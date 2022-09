McCann-forældre taber sag om politimands påståede injurier

Forsvundne Madeleine McCanns forældre har tirsdag tabt en sag om påståede injurier ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Det skriver flere nyhedsbureauer og den britiske avis The Guardian.

Domstolen i Strasbourg har afgjort, at det gik retfærdigt til, da Portugals højesteret i 2017 omstødte en afgørelse om injurier mod parret.

Den portugisiske efterforsker Goncalo Amaral var to år forinden blevet dømt for injurier mod forældrene Gerry og Kate.

Det skete, fordi politimanden i bogen "The Truth of the Lie" fra 2008 indikerede, at forældrene var involveret i datterens forsvinden.

Den britiske pige Madeleine McCann forsvandt fra en ferielejlighed i Portugal i maj 2007 kort før sin fireårs fødselsdag. Hun er aldrig blevet fundet.

Forældreparret blev i september 2007 afhørt af politiet som mistænkte.

I juli året efter droppede portugisisk politi dog deres efterforskning af parret på grund af manglende beviser, og de to blev renset for mistanke.

Da efterforskeren Goncalo Amaral i 2015 blev dømt for injurier, lød det, at han skulle betale 500.000 euro - 3,7 millioner kroner - til McCann-parret.

Den afgørelse blev året efter omstødt af en appeldomstol, og et år senere gik den portugisiske højesterets afgørelse også imod forældrene.

Sagen om Madeleine McCann fik enorm mediebevågenhed og har de seneste 15 år løbende fået stor opmærksomhed og været genstand for spekulation.

I april i år udpegede portugisiske myndigheder en 44-årig, voldtægtsdømt tysker som mistænkt i sagen. Det var første gang, at Portugal officielt identificerede en mistænkt, siden McCann-forældrene var udpeget i 2007.

Tysk politi meddelte i 2020, at det betragtede Madeleine McCann som værende død. De mener også, at ovenstående tysker formentlig stod bag.

/ritzau/Reuters