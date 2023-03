McCarthy: Trump-anklage er skandaløst magtmisbrug og hævn

Formanden for Repræsentanternes Hus i USA, republikaneren Kevin McCarthy, vil have undersøgt, om statslige midler bruges til "at undergrave vores demokrati ved at gribe ind i valgkampen med politisk motiverede retsforfølgelser".

Det skriver han på Twitter lørdag.

Det kommer, efter at tidligere præsident Donald Trump har meddelt, at han forventer at blive anholdt tirsdag.

- Så er vi i gang igen. Skandaløst magtmisbrug fra en yderligtgående anklager, som lader voldskriminelle gå fri, mens han søger politisk hævn mod præsident Trump, skriver McCarthy.

Han nævner ikke anklageren ved navn. Men udtalelsen er formentlig rettet mod distriktsanklageren i New York, der er ved at efterforske Trump.

Tidligere lørdag henviste ekspræsidenten i et indlæg på sit eget sociale medie, Truth Social, til "illegalt lækkede oplysninger" fra anklagemyndigheden på Manhattan i New York.

Der har længe været forlydender om, at der kan være en snarlig sigtelse på vej mod Trump fra myndighederne i hans tidligere hjemstat.

Hvis den kommer, sker det på et politisk følsomt tidspunkt for Trump. Han har meddelt, at han vil stille op ved præsidentvalget i 2024 og forsøge at få yderligere fire år i Det Hvide Hus.

Sagen fra New York handler om, at han angiveligt har betalt den tidligere pornoskuespiller Stormy Daniels 130.000 dollar for at tie stille om en affære mellem de to.

Det skal være sket forud for valgkampen op til præsidentvalget i 2016, som Trump vandt.

Hans tidligere advokat Michael Cohen har bekræftet, at betalingen har fundet sted.

Cohen erklærede sig i 2018 skyldig i brud på reglerne om valgkampmidler i forbindelse med udbetalingen af denne sum penge til Stormy Daniels.

Han har forklaret, at Trump bad ham foretage betalingen.

Cohen blev idømt tre års fængsel.

Distriktsanklageren i New York, Alvin Bragg, har ingen kommentarer til Trumps melding lørdag. Det meddeler en talsperson for ham til nyhedsbureauet Reuters.

Ud over sagen om de såkaldte tys-tys-penge til Daniels kan der være flere andre mulige sigtelser på vej mod Trump.

De handler om Trumps personlige forretninger, hans omgang med fortrolige dokumenter, hans forsøg på at påvirke stemmeoptællingen i delstaten Georgia i 2020 samt om begivenhederne den 6. januar 2021, hvor hans tilhængere stormede Kongressen.

