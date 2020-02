McDonald's i Kina indfører kontaktløs betjening af virusfrygt

Fastfoodkæder og andre selskaber i Kina indfører kontaktløs betjening for at undgå unødvendig virussmitte.

Starbucks, McDonald's og andre fastfood-restauranter indfører kontaktløs betjening i Kina af frygt for det smitsomme coronavirus.

Den kontaktløse betjening har til formål at sikre, at ansatte og kunder ikke bliver udsat for unødvendig smitte.

Det oplyser virksomhederne søndag.

McDonald's har allerede implementeret kontaktløs afhentning og levering af Big Macs, pomfritter og andre varer på menuen overalt i Kina, imens virusudbruddet har udviklet sig.

Kunderne fjernbestiller mad og drikke enten på deres mobiltelefon eller på maskiner på restauranten. Derefter forsegler de ansatte maden i poser og efterlader den i et særligt afhentningsområde uden menneskelig kontakt.

Det oplyser McDonald's på sin hjemmeside.

Ved levering afleverer chauffører bestillinger fra McDonald's ved indgangen til kundens bygning.

Yderligere bærer chaufførerne id-kort, der viser, at de - samt de personer, som har pakket maden i poser - har fået målt deres temperatur og ikke har feber.

/ritzau/Reuters