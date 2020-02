Med frøkasser til møde i den frosne bank på Svalbard

25. februar samles prominente gæster til frøtopmøde i Arktis. De medbringer bidrag til en atomsikret genbank.

Blot 1300 kilometer fra Nordpolen ligger en af klodens mest særprægede banker.

Den blev anlagt i 2008 uden for Longyearbyen på den norske øgruppe Svalbard.

Her mødes 25. februar en række fremtrædende gæster fra 30 lande for at aflevere deres bidrag i banken dybt inde i fjeldet.

Blandt dem er Norges statsminister, Erna Solberg, Ghanas præsident, Nana Akufo-Addo, og ambassadører for FN's verdensmål.

Der er en konstant temperatur på 18 minusgrader i banklokalerne. Stedet hedder Global Seed Vault - eller på norsk: Svalbard Globale Frøhvelv.

"Dommedagshvælvingen", som den kaldes, er en genbank med en million frøprøver af 5000 arter af hvede, majs, ris, byg, kartofler med videre. Frøene er fra hele verden.

Den arktiske frøbank er bygget til at modstå atomkrig, jordskælv og klimaændringer.

Efter en omfattende renovering vil banken på frøtopmødet modtage det hidtil største indskud siden åbningen fra de 30 lande.

Genbanken skal sikre den botaniske mangfoldighed på Jorden mod ødelæggende tab som følge af konflikter og katastrofer.

Erna Solberg betoner i en pressemeddelelse vigtigheden af frøbanker.

- En dramatisk nedgang i artsmangfoldigheden gør det vigtigere end nogensinde at bevare den genetiske variation blandt verdens madplanter.

- Dette er livsvigtigt, hvis vi skal kunne tilpasse madforsyningen til klimaændringerne og en stadig voksende befolkning og samtidig nå bæredygtighedsmål 2 om at udrydde sult inden 2030, siger Norges statsminister.

Der er 1700 frøbanker i verden. Men frøbanker er også udsatte - for oversvømmelser, social uro og krige, fattigdom eller sågar strømafbrydelser.

Og er et værdifuldt frø først udryddet, er det væk for evigt. Det understreger Lise Lykke Steffensen. Hun er direktør for den nordiske frøbank NordGen, som driver Svalbards "frøhvælv".

Derfor er det vigtigt at have backup af sin frøsamling, så frøene findes mindst to steder, påpeger hun.

I 2015 fik Syrien genudleveret plantefrø herfra. Det skyldtes, at den nationale genbank i Syrien blev bombet under borgerkrigen og gik tabt.

- Frøbanken i Aleppo var en af verdens vigtige genbanker for hvede, fordi det er epicentret for, hvor hveden kommer fra, siger Lise Lykke Steffensen.

Med kopier fra Svalbard kunne man opformere frøene i Marokko og Libanon og returnere lånet til frøbanken i Arktis.

