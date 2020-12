Med Joe Biden kommer der igen kæledyr i Det Hvide Hus

Når en præsident ses med en hund eller en kat, kan det skabe et bånd til vælgerne, mener historiker.

Donald Trump har på mange måder været en atypisk præsident. I modsætning til flere af sine forgængere har han for eksempel ikke bragt kæledyr med sig ind i Det Hvide Hus.

Det bliver der ændret på, når demokraten Joe Biden den 20. januar bliver indsat som præsident. Biden forventes at medbringe to schæferhunde og en kat. Det skriver nyhedsbureauet AP.

En af hundene, Major, er allerede kommet i spotlyset, efter at Biden i weekenden forstuvede en fod, da han legede med hunden.

Ud over den slags smådramatiske hændelser kan kæledyr også gavne offentlighedens syn på en præsident.

Det mener forfatteren Jennifer Pickens, der beskæftiger sig med traditionerne i præsidentboligen.

- Kæledyr har gennem årtierne altid spillet en vigtig rolle i Det Hvide Hus, siger hun til AP.

- Udover at være selskab for præsident og familie tror jeg, at det også humaniserer og blødgør deres politiske image.

Historiker Tom Whalen fra Boston University tilføjer, at det kan give dyreelskende vælgere en følelse af tilknytning til en præsident, hvis denne har et kæledyr.

- Når en præsident, landets leder, lederen af den frie verden, bliver set med en hund eller en kat, så skaber det dybest set et bånd med offentligheden. Uanset om det er en demokrat eller en republikaner, siger Whalen.

Da Barack Obama vandt præsidentvalget i 2008 lovede han sine døtre, at de ville få en ny hundehvalp. Nogle måneder senere blev løftet opfyldt.

Længere tilbage i historien var Warren G. Harding kendt for at have hunden Laddie Boy med til regeringsmøder, og Franklin D. Roosevelts terrier Fala sov for fodenden af præsidentens seng.

George H.W. Bush' hund Millie var i animeret udgave med i tv-serien "The Simpsons" og var hovedfigur i en bestseller.

Og et af præsident Harry Trumans mest berømte udsagn var, at "hvis du ønsker dig en ven i Washington, så anskaf dig en hund".

Blandt de mere usædvanlige kæledyr i Det Hvide Hus var vaskebjørnen Rebecca, som Calvin Coolidge og førstedame Grace bragte med sig.

Det var en gave fra en politisk tilhænger, som foreslog, at dyret blev serveret til Thanksgivning. Men præsidentparret valgte at beholde vaskebjørnen, skriver AP.

