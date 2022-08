Med lovning om reformer bevarer Angolas præsident magten

Angolas præsident, João Lourenco, beholder magten i landet, efter at hans parti, Folkebevægelsen for Angolas Befrielse (MPLA), sikrede sig et flertal ved onsdagens parlamentsvalg.

Resultatet af valget viser torsdag, at MPLA har fået opbakning fra 51,7 procent af vælgerne. Det giver partiet 124 af de i alt 220 pladser i nationalforsamlingen og Lourenco endnu fem år på posten.

Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det største oppositionsparti, Unita, med Adalberto Costa Júnior i spidsen fik 44,5 procent af stemmerne og dermed 90 pladser i nationalforsamlingen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Det viser resultatet, efter at 97,3 procent af stemmerne er talt op.

Unita og 60-årige Júnior har især vundet opbakning i byområder og blandt yngre vælgere.

68-årige præsident João Lourenco har lovet økonomiske reformer, investeringer i den offentlige sundhedssektor og at sætte en stopper for den omfattende korruption.

Lourenço kom til magten i 2017 som MPLA's afløser for José Eduardo dos Santos, der i 38 år havde ledet Angola med hård hånd.

Santos døde i Spanien i juli. Han bliver begravet søndag, hvor han ville være fyldt 80 år.

Siden landets uafhængighed fra Portugal i 1975 har MPLA domineret politisk i Angola.

Forud for onsdagens valg havde kommentatorer talt om det mest tætte valg, siden det første valg med flere partier opstillet blev gennemført i 1992.

Over 14 millioner af Angolas 35 millioner indbyggere er stemmeberettigede, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Landet sidder på enorme rigdomme i kraft af store olie- og gasforekomster. Blandt de afrikanske lande er Angola den næststørste producent af råolie.

Men selv om der gennem årtier er eksporteret milliarder af tønder olie, har regeringen ikke formået at forbedre levestandarden for den brede befolkning.

Halvdelen af angolanerne lever i fattigdom, og over hver anden person under 25 år er arbejdsløs.

/ritzau/