Med nyt EU-forslag får dyr oftere pause under transport

EU-Kommissionen vil styrke dyrevelfærd under transport med et nyt forslag.

Det fremgår af en pressemeddelelse.

- Mere end 80 procent af EU's borgere vil have bedre beskyttelse af dyr.

- Den måde, vi behandler naturen på - inklusive dyr - siger meget om, hvilke mennesker vi er, og jeg er glad for at se, at vi i dag gør fremskridt inden for dyrevelfærd, siger Maroš Šefčovič, som er ledende næstformand i kommissionen.

De nuværende EU-regler for dyretransport er 20 år gamle. Ifølge kommissionen afspejler de ikke længere den verden, vi lever i, og den seneste videnskab.

Men organisationen World Animal Protection mener, at der ikke bliver gjort nok.

- De her ændringer er ganske enkelt alt for lidt, og det er dybt skuffende, at kommissionen ikke tager hensynet til dyrevelfærd alvorligt, siger Pernille Fraas Johnsen, som er seniorrådgiver hos World Animal Protection, i en skriftlig kommentar.

Med det nye forslag skal dyr have flere pauser, hvor de skal kunne slappe af, blive fodret og få vand under rejser. Særlige regler gælder for slagtedyr og gravide dyr.

World Animal Protection kritiserer, at rejsetiden ikke er forkortet mere end fra 24 til 21 timer.

Der bliver også sat nye pladskrav for dyrene. Hvert dyr vil nu skulle have mere plads under transport, og der vil med forslaget skulle laves specifikke pladskrav for hver art.

Eksportreglerne uden for EU vil man også stramme for at sikre, at der er øget kontrol, så standarderne møder dem, der er i EU.

Et andet lovforslag omfatter nye systemer til at holde opsyn med opdrætning og salg af hunde og katte for at kæmpe imod ulovlig handel med kæledyr.

- Næsten halvdelen af de europæiske husholdninger ejer en kat eller en hund.

- I dag foreslår vi for første gang nogensinde EU-lovgivning, som skal beskytte millioner af hunde og katte, som er avlet i EU, siger Stella Kyriakides, kommissær for sundhed og fødevaresikkerhed.

Den nye lovgivning vil ikke påvirke kæledyrsejere, men dem, der avler eller opdrætter hunde og katte med henblik på videresalg.

Næste skridt er, at forslagene går videre til EU-Parlamentet og EU-Ministerrådet. Forslaget kan nå at få flere ændringer, før det bliver nedskrevet som lovtekst.

