Medicinalboss fængsles for sin rolle i amerikansk opiat-krise

Den 76-årige John Kapoor får fængselsstraf for at bestikke læger til at udskrive afhængighedsskabende medicin.

Stifteren af den amerikanske medicinalvirksomhed Insys Therapeutics, den 76-årige John Kapoor, er torsdag idømt en fængselsstraf på 66 måneder for bestikkelse og bedrageri, som var med til at forstærke den såkaldte opiat-krise i USA.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Opiater er en fællesbetegnelse for smertestillende lægemidler, der er stærkt afhængighedsskabende, som har kostet titusindvis af amerikanere livet.

Anklageren i sagen havde krævet 15 års fængsel til Kapoor, mens en del af sagens vidner - personer, som blev afhængige af lægemidler fra Insys - talte for at idømme Kapoor en endnu højere straf.

Dommeren lagde sig fast på en mildere straf. Blandt andet med henvisning til den anklagedes høje alder.

/ritzau/