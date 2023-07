Medicinalgigant skal betale millionerstatning i sag om babypudder

Erstatningsbeløbet svarer til knap 125 millioner kroner.

Den 24-årige mand, som ifølge den amerikanske domstol har ret til erstatning, hedder Emory Hernandez Valadez. Han har udviklet kræft i hjertesækken. Det er en potentielt dødelig sygdom.

Juryen ved domstolen i Oakland kom frem til, at Hernandez har ret til kompensation for sine udgifter til medicin og hospitalsbehandling samt for svie og smerte.

Flere tusinde andre sagsøgere ønskede dog ikke at indgå i forliget.

Virksomheden gentog også i den forbindelse, at det er sikkert at bruge dets produkter, og at de ikke er kræftfremkaldende.

