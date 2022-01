Medie: 20 af Johnsons partifæller vil vende ham ryggen

Boris Johnson risikerer at skulle ud i en mistillidsafstemning efter beskyldninger om fester under nedlukning.

Hele 20 af Boris Johnsons partifæller i parlamentet planlægger at erklære deres mistillid til premierministeren onsdag.

Det skriver avisen The Daily Telegraph ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Boris Johnson er blevet hårdt ramt af den seneste tids skandaler vedrørende fester i premierministerboligen på Downing Street.

Oppositionspartiet Labour har længe krævet Johnsons afgang på grund af festerne.

Artiklen fortsætter under annoncen

Dermed risikerer premierministeren at skulle ud i en mistillidsafstemning om hans eventuelle afgang.

Festerne har vakt forargelse i Storbritannien, fordi de er foregået i en periode, hvor England var så hårdt ramt af restriktioner, at familier ikke kunne mødes på tværs af husstande.

Johnson har flere gange undskyldt for festerne. Senest tirsdag undskyldte han for at deltage i en havefest i maj 2020 under strenge coronarestriktioner. Det skriver BBC.

Han afviste samtidig, at han inden festen var blevet advaret af sin tidligere toprådgiver Dominic Cummings om at deltage.

Ifølge Johnson havde ingen fortalt ham, at den omdiskuterede sammenkomst ikke var et jobrelateret arrangement.

- Da jeg gik ud i haven, troede jeg, at jeg deltog i et jobarrangement, sagde premierministeren tidligere tirsdag ifølge BBC.

Han undskyldte samtidig for de fejlvurderinger, der blev foretaget.

Den tidligere toprådgiver er dog ikke enig i den udlægning. Cummings skrev for nylig på Twitter, at Johnson vidste, at arrangementet var i strid med de daværende coronaregler.

- Premierministeren vidste om invitationen, at det var en drukfest. Han løj for parlamentet, skrev eksrådgiveren.

En ledende embedsmand ved navn Sue Gray er i gang med at efterforske flere fester og arrangementer på Downing Street, mens der var indendørs forsamlingsforbud.

Undersøgelserne ventes at være klar snarest muligt.

Skandalerne har desuden kunnet aflæses i meningsmålingerne. Labour står til den største føring over regeringspartiet siden 2013.

Således står Labour i en nylig måling til 41 procent af stemmerne, mens Det Konservative Parti står til 31 procent af stemmerne.

/ritzau/