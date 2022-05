Medie: 63-årig russisk generalmajor er skudt ned over Ukraine

Den russiske generalmajor Kanamat Botashev blev søndag dræbt, da hans fly blev skudt ned i det østlige Ukraine.

Det oplyser tre af hans tidligere underordnede til BBC's russiske nyhedstjeneste ifølge det uafhængige medie The Moscow Times.

Angiveligt er Botashev den højest rangerende officer fra det russiske luftvåben, der er dræbt i krigen. Hans død er ikke officielt bekræftet.

Den 63-årige pensionerede generalmajor fløj over Luhansk-regionen, da hans Su-25-kampfly blev ramt af et Stinger-missil. Han nåede ikke ud af sit fly og blev dræbt.

Ukraines forsvarskommando oplyste søndag, at et Su-25-fly var skudt ned i Luhansk samme dag.

Det er uklart, hvordan den pensionerede generalmajor havnede i et fly ved fronten, men angiveligt var han hyret af et russisk militærselskab kendt som Wagner-gruppen.

- Han var bare ikke i stand til at holde sig på sidelinjen, siger de tidligere underordnede, som BBC har talt med.

Botashev blev i 2012 tvunget til at trække sig fra luftvåbnet, efter at han var blevet fundet skyldig i at have forårsaget et styrt med et kampfly, da han udførte luftakrobatik.

Hvis generalmajorens død bliver bekræftet, slutter han sig til en voksende liste af højt rangerende russiske militærfolk, som menes at være blevet dræbt i kamp i Ukraine.

Ifølge Ukraines forsvarsministerium er 12 russiske generaler indtil videre blevet dræbt. Rusland har meldt om kun to dræbte generaler i de tre måneder, kampene har stået på.

Trods et på papiret overlegent luftvåben i forhold til Ukraines er det ikke lykkedes Rusland at sikre sig herredømmet over Ukraines luftrum, skriver The Moscow Times.

Tidligere i maj skrev BBC, at mindst 31 russiske piloter er blevet dræbt. Ni af dem var pensionerede militærfolk over 50 år.

/ritzau/