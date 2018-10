Medie: Afdøde Khashoggis ligdele er blevet fundet

Kropsdele fra den afdøde saudiarabiske journalist Jamal Khashoggi skal være fundet, skriver Sky News.

Det britiske medie Sky News skriver, at der ifølge anonyme kilder er fundet ligdele - deriblandt hovedet - fra den afdøde journalist Jamal Khashoggi.

Kilderne skal have fortalt mediet, at journalisten er blevet "skåret op" og at hans ansigt er blevet "vansiret".

Journalisten blev sidst set i live, da han gik ind på Saudi-Arabiens konsulat 2. oktober i storbyen Istanbul i Tyrkiet.

/ritzau/