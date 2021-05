Medie: Biden og Putin holder første møde i juni

Topmøde mellem Rusland og USA finder sted om tre uger, oplyser kilder i Biden-administrationen til CNN.

USA's præsident, Joe Biden, mødes for første gang ansigt til ansigt med sin russiske kollega, Vladimir Putin, 15.-16. juni i Schweiz.

Det oplyser to kilder i den amerikanske regering til tv-stationen CNN.

Mødet vil formentlig finde sted i Genève.

En talsmand for Det Hvide Hus har over for CNN afvist at kommentere oplysningen.

Biden deltager i Nato-topmøde i Bruxelles den 14. juni. Det vil være hans første internationale rejse, siden han blev præsident i januar.

Både Det Hvide Hus og Kreml har i den seneste tid arbejdet med forberedelserne til et møde mellem de to præsidenter.

Det Hvide Hus sendte i denne uge USA's nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, til Genève, hvor han mødes med sin russiske kollega for at drøfte detaljerne ved mødet, skriver CNN.

/ritzau/