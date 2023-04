Medie: Biden overvejer møde med nordiske lande i Finland i juli

Den amerikanske præsident, Joe Biden, overvejer angiveligt at aflægge Natos nyeste medlemsland, Finland, et besøg i juli.

Det oplyser tre amerikanske embedsmænd med kendskab til drøftelserne omkring besøget til NBC News.

Ifølge embedsmændene skal besøget ske i forbindelse med forsvarsalliancens næste topmøde, der holdes i Litauens hovedstad, Vilnius, 11. og 12. juli.

Diskussioner i Det Hvide Hus om et potentielt besøg i Finland har ifølge embedsmændene været i gang i flere måneder og er fortsat i gang.

Der er dog endnu ikke truffet nogen endelig beslutning.

En embedsmand fra Biden-administrationen siger til NBC News, at ethvert besøg i Finland vil ske sammen med et topmøde blandt flere nordiske lande - der vil ikke være tale om et bilateralt besøg, understreges det.

USA's Nationale Sikkerhedsråd har afvist at kommentere oplysningerne fra NBC News.

/ritzau/