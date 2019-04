Medie: Briterne standser forberedelser til aftaleløst brexit

På to år har Storbritannien brugt 43 milliarder kroner på at forberede sig på et muligt "no deal"-brexit.

Storbritannien stopper landets forberedelser på at forlade EU uden en aftale. Det skriver det britiske medie Sky News.

Det fremgår af en mail til embedsværket fra et af de britiske ministerier, der har været involveret i de såkaldte "no deal"-forberedelser.

I mailen takker ministeriet embedsværket for indsatsen og tilføjer, at "på linje med resten af regeringen standser vi vores driftsplanlæggelser i tilfælde af en no deal-brexit med øjeblikkelig virkning".

På et møde torsdag har den britiske regering besluttet at "nedtrappe no deal-planlægningen på en varsom, hensynsfuld og ordentlig måde", lyder det i mailen.

Nedtrapningen sker på tværs af landets ministerier.

I løbet af de seneste to år har Storbritannien brugt fire milliarder pund på at forberede sig på muligheden for, at briterne skulle forlade EU uden en aftale. Det svarer til omkring 43 milliarder kroner.

Meldingen om nedtrapningen kommer, efter at det britiske Underhus tidligere på ugen stemte for en lov, der gør det ulovligt for Storbritannien at forlade EU uden en aftale.

Siden da er Storbritannien og EU blevet enige om at udsætte brexit til den 31. oktober.

Oprindeligt var fristen den 29. marts, hvilket senere blev udskudt til 12. april - og nu er fristen skudt endnu et halvt år.

En anonym talsmand for regeringen siger til Sky News:

- Som en ansvarlig regering har vi de seneste to år arbejdet på at minimere eventuelle forstyrrelser i tilfælde af et brexit uden en aftale.

- Men i lyset af denne uges udvikling vil ministerierne tage de fornuftige beslutninger om, hvilken tidsplan og hvilket tempo arbejdet skal fortsætte i, afhængig af hvilken dato vi forlader EU.

Tusindvis af embedsfolk er de seneste år blevet omrokeret for at arbejde på forberedelserne til et no deal-brexit.

Embedsfolkene er blevet instrueret i at forlade deres arbejde i god orden i tilfælde af, at forberedelserne senere skal genoptages.

Ifølge Sky News' kilder vil de vende tilbage til deres tidligere arbejdsopgaver efter påskeferien.

/ritzau/