Medie: Efterretninger viser at Nordkorea fører USA bag lyset

Ifølge mediet NBC viser efterretninger, at Nordkorea fortsætter med at producere brændsel til atomanlæg.

Nordkorea forsøger at føre USA bag lyset, lyder konklusionen fra fem anonyme, amerikanske embedsmænd, som det amerikanske medie NBC har talt med.

Ifølge en ny efterretningsrapport, som embedsmændene har refereret til NBC, formodes det, at Nordkorea har forsat med at producere brændsel til atomvåben på forskellige steder i landet de seneste måneder.

Det sker til trods for, at landet for nylig har meddelt omverdenen, at det vil nedruste.

Efterretningerne lyder, at Nordkorea skal have stoppet missil og nukleare test. Men at "der er intet bevis for, at det har mindsket lagerbeholdningen, eller at det har stoppet med produktionen", siger en anonym embedsmand til NBC og uddyber:

- Det er absolut et utvetydigt bevis for, at de forsøger at føre USA bag lyset.

Ifølge efterretningerne skal Nordkorea også have mindst ét skjult anlæg til berigelse af uran.

- De forsøger forsat at føre os bag lyset med flere forskellige faciliteter, antallet af våben og antallet af missiler. Vi holder tæt øje, siger en anden anonym embedsmand til mediet.

Hverken efterretningstjenesten CIA eller det amerikanske udenrigsministerium har ønsket at kommentere oplysningerne om efterretningerne. Det samme gælder Det Hvide Hus.

Efterretningerne kommer i en tid, hvor Nordkorea og USA har nærmet sig hinanden efter en periode, hvor de to landes ledere har truet hinanden.

I maj meddelte Nordkorea, at landet har igangsat en atomnedrustning i et forsøg på at forbedre forholdet til USA.

Senere i juni mødtes den amerikanske præsident, Donald Trump, og den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, til et historisk topmøde.

USA meddelte efterfølgende, at landet vil sætte sine militærøvelser med Sydkorea på pause.

Men USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, har samtidig fastholdt, at USA's sanktioner mod Nordkorea vil blive fastholdt, indtil nordkoreanernes atomnedrustning er komplet.

/ritzau/