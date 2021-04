Medie: EU forbereder sig på en retssag mod AstraZeneca

Den svensk-britiske medicinalvirksomhed kan blive sagsøgt for at svigte aftaler om leveringer af vaccine.

EU-Kommissionen forbereder sig på en retssag mod den svensk-britiske medicinalvirksomhed AstraZeneca for at have svigtet aftaler om leveringer af covid-19-vaccinedoser.

Det oplyser kilder i EU-diplomatiet til mediet Politico. Spørgsmålet om et sagsanlæg i sagen blev taget op blandt EU-landenes ambassadører i Bruxelles onsdag.

Et flertal af dem støttede beslutningen om en retssag, siger kilderne.

En diplomat siger, at det er målet med sagen at tvinge AstraZeneca til at levere de vacciner, som er lovet i kontrakten med EU.

AstraZeneca har haft store forsyningsproblemer og har flere gange måtte varsle forsinkelser i vaccineleveringerne.

En højt placeret EU-kilde blev onsdag citeret for, at unionen ikke vil bruge en option om at købe flere doser af vaccinen.

Vaccinen, som markedsføres under navnet Vaxzevria, har stødt på problemer med alvorlige bivirkninger og knyttes til et lille antal tilfælde af blodpropper og lavt blodpladetal hos vaccinerede. I flere tilfælde har dette medført dødsfald.

Vaccinen er taget ud af vaccinationsprogrammet i Danmark og Norge, og en række lande har indført begrænsninger for, hvem der må få vaccinen. Mange steder gives den kun til ældre.

I Sverige har statsepidemiolog Anders Tegnell fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca.

- Jeg vil gerne sende et vigtigt signal om, at AstraZeneca er en glimrende vaccine for personer på 65 år og derover, siger han til avisen Corren. Tegnell er statsepidemiolog hos den svenske sundhedsstyrelse, Folkhälsomyndigheten.

/ritzau/