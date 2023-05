Medie: EU foreslår at indføre sanktioner mod kinesiske firmaer

EU foreslår at indføre sanktioner mod kinesiske selskaber, der støtter den russiske krigsmaskine.

Det viser dokumenter om en ny sanktionspakke, som Financial Times er i besiddelse af.

Sanktionspakken skal ifølge avisen diskuteres blandt medlemslandene i den kommende uge.

Syv kinesiske firmaer, der beskyldes for at sælge udstyr, som kan bruges i våben, er oplistet i den nye sanktionspakke.

Artiklen fortsætter under annoncen

Nogle af selskaberne er allerede underlagt amerikanske sanktioner.

Vælger EU at pålægge kinesiske selskaber sanktioner, er det første gang, at det sker. Det vil med stor sandsynlighed føre til yderligere spændinger i forholdet mellem Vesten og Kina.

EU har indtil videre undgået at sanktionere Kina med den begrundelse, at der ikke er beviser for, at landet direkte forsyner Rusland med våben.

Der skal være enstemmighed blandt de 27 EU-lande, for at sanktionspakken kan vedtages.

- I lyset af hvilken nøglerolle elektroniske komponenter, der bruges af Ruslands militære og industrielle kompleks i angrebskrigen mod Ukraine, spiller, er det også passende at inkludere visse andre selskaber i tredjelande, der er involveret i omgåelsen af handelsrestriktioner, samt visse russiske selskaber, der er involveret i udviklingen, produktionen og forsyningen af elektroniske komponenter til Ruslands militære og industrielle kompleks, lyder det i forslaget fra EU-Kommissionen ifølge Financial Times.

Artiklen fortsætter under annoncen

Ud over selskaber, der har hjemme i Kina og Hongkong, er der også to selskaber fra De Forenede Arabiske Emirater og et fra Armenien på EU's liste.

EU har indført en række sanktioner mod russiske selskaber og personer, siden Rusland i februar sidste år invaderede Ukraine.

EU-Kommissionen har afvist at kommentere historien over for Financial Times.

/ritzau/