Medie: FBI indleder efterforskning efter brokollaps i Baltimore

Det amerikanske forbundspoliti, FBI, indleder en efterforskning fokuseret på det containerskib, der forårsagede brokollapset i Baltimore i staten Maryland i marts.

Det skriver avisen The Washington Post på baggrund af to amerikanske embedsmænd med kendskab til sagen.

Et containerskib sejlede i slutningen af marts ind i Key-broen, hvilket fik broen til at kollapse. Seks personer døde.

Ifølge kilderne vil efterforskningen som minimum delvist undersøge, om mandskabet om bord på containerskibet vidste, at skibet havde alvorlige problemer med systemerne, da det forlod havnen.

Artiklen fortsætter under annoncen

Myndighederne undersøger begivenhederne op til, at containerskibet mistede strømmen, da det forlod havnen. Det fortæller de to embedsmænd til The Washington Post på betingelse af anonymitet.

En af kilderne siger, at undersøgelsen bliver fulgt af statsadvokaten i Marylands kontor.

Talspersoner fra FBI har ikke umiddelbart svaret på en henvendelse fra The Washington Post. Heller ikke statsadvokaten i Maryland eller det amerikanske justitsministerium har besvaret henvendelser fra avisen.

/ritzau/