Medie: FDA har godkendt Moderna-vaccine til nødbrug

Lægemiddelstyrelsen i USA har angiveligt godkendt vaccinen, få timer efter at et ekspertudvalg anbefalede det.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har torsdag aften lokal tid besluttet at godkende selskabet Modernas vaccine mod coronavirus til nødbrug.

Det skriver Financial Times ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Nyheden kommer, timer efter at et ekspertudvalg under FDA anbefalede en nødgodkendelse af coronavaccinen fra Moderna.

Moderna-vaccinen er den anden vaccine, som den amerikanske lægemiddelstyrelse godkender på en uge.

Natten mellem fredag og lørdag dansk tid nødgodkendte FDA en lignende vaccine fra selskaberne Pfizer og Biontech.

Vaccinen har ifølge dokumenter fra Moderna, som blev offentliggjort tirsdag, en effektivitet på 94,1 procent.

Modernas vaccine skal kun opbevares ved minus 20 grader i stedet for minus 70 grader, som det er tilfældet med vaccinen fra Pzifer og Biontech.

Moderna-vaccinen er en af de seks vacciner, som Danmark via EU indtil videre har forhåndsindkøbt.

/ritzau/