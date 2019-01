Medie: Flere dræbt af eksplosion i Damaskus

Syriens hovedstad, Damaskus, er søndag blevet ramt af en eksplosion, rapporter flere medier.

Statslige medier melder om en eksplosion i den syriske hovedstad, Damaskus, søndag morgen.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

AFP citerer Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder (Sohr) for, at flere personer angiveligt er blevet dræbt.

Dette er dog ikke blevet bekræftet fra officielt hold.

- Der er blevet hørt en eksplosion på den sydlige motorvej ved Damaskus. De første meldinger går på, at det er en terrorhandling, lyder det fra syrisk stats-tv.

Eksplosioner har været sjældne i Damaskus, siden regeringsstyrker indtog de sidste oprørskontrollerede områder i byen sidste år.

/ritzau/