Medie: Flere IS-krigere er rejst mod Europa på falske pas

En usbekisk statsborger har stor succes med at sælge falske pas i høj kvalitet for titusindvis af kroner.

Flere personer med tilknytning til den militante gruppe Islamisk Stat (IS) har kunnet rejse mod blandt andet EU, Storbritannien og USA på falske pas.

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Avisen har været i kontakt med flere anonyme personer, der producerer falske pas af høj kvalitet. Blandt dem er en usbekisk statsborger, der sælger pas til en lang række lande for titusindvis af dollar.

- Jeg spørger ikke, hvilken gruppe folk hører til. Jeg er villig til at samarbejde med alle, siger usbekeren i en krypteret besked til The Guardian.

Den britiske avis har udgivet sig for at være en potentiel køber.

- Det er ikke mit job at vurdere, hvem der er onde, og hvem der ikke er. Det er sikkerhedstjenesternes ansvar, skriver usbekeren.

Det dyreste falske pas hos den usbekiske sælger er et EU-pas. Det står til en pris på over 50.000 kroner. Blandt de lidt billigere pas er pas fra Rusland og Kasakhstan, der også kan bane vej for indrejse til EU.

Et falsk EU-pas efterspørges typisk af personer fra Vesten eller fra arabere, der kan tale fransk og udgive sig for at være fra Frankrig eller Belgien.

Det fremgår ikke af The Guardians historie, hvor mange personer med tilknytning til IS der har benyttet sig af falske pas for at rejse til EU.

Avisen er dog bekendt med mindst ti tilfælde, hvor folk ulovligt har krydset grænsen fra Syrien til Tyrkiet. Herfra har de brugt falske pas for at komme videre fra lufthavnen i den tyrkiske storby Istanbul.

The Guardian har også talt med en russer, der tilbyder falske pas.

- Tidligere var kvaliteten af de falske pas på markedet så lav, at der kun var et begrænset antal lande, man kunne rejse til fra Syrien.

- Nu er passene af så høj kvalitet, at hvis man har nok penge, så kan man rejse alle steder hen, siger den anonyme russiske statsborger.

En anonym kilde fra USA's Homeland Security, der varetager USA's nationale sikkerhed, bekræfter over for The Guardian, at der florerer falske pas, og at det ikke lykkes for myndighederne at opdage dem alle.

