Tysk fly letter for at hente indlagt Putin-kritiker i Rusland

Russisk oppositionspolitiker er indlagt i kritisk tilstand i Sibirien. Der er mistanke om en forgiftning.

Et ambulancefly er lettet fra Tyskland for at hente den russiske oppositionspolitiker Aleksej Navalnyj, som er indlagt på et sibirisk hospital efter mistanke om forgiftning

Det skriver tyske medier natten til fredag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Flyet er lettet klokken 03.11 fra den bayerske by Nürnberg, melder avisen Bild.

Navalnyjs talskvinde fortalte torsdag, at den ledende russiske oppositionspolitiker blev syg om bord på et fly, da han var på vej til Moskva fra Tomsk i Sibirien

Flyet foretog herefter en uplanlagt landing i Omsk.

Her ligger han ifølge nyhedsbureauet dpa i koma. Han får hjælp til at trække vejret af en respirator, melder hans talskvinde og en ledende sundhedsmedarbejder ifølge dpa.

Personer tæt på ham - blandt andet talskvinde Kira Yarmysh - mener, at han blev forgiftet.

Det er ikke bekræftet fra officielt hold, at Navalnyj skulle være offer for en forgiftning.

Den russiske regering håber, at han kommer sig hurtigt, siger præsident Putins talsmand, Dmitrij Peskov, ifølge AFP.

Hvis der er sket en forgiftning, vil der komme en formel undersøgelse, lover han.

Navalnyj ventes ifølge dpa at blive behandlet på universitetshospitalet Charité i Berlin, hvis han bliver bragt fra Sibirien til Tyskland.

Det er et særfly med et hold af medicinsk personale om bord, som efter planen skal bringe den 44 år gamle fremtrædende Putin-kritiker til Berlin. Det oplyser film-producenten Jaka Bizilj til dpa.

Navalnyj kan potentielt ankomme til Tyskland allerede fredag. Ifølge filmproducenten er de nødvendige tilladelser på plads for, at Navalnyj kan overføres til Tyskland.

Aleksej Navalnyj har længe været en af præsident Vladimir Putins mest åbenmundede kritikere.

Navalnyj er blevet anholdt og fængslet mange gange for blandt at deltage i demonstrationer.

/ritzau/