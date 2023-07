Medie: Hollændere skal til valg til november

De hollandske vælgere skal til november til valg i kølvandet på den nuværende regerings kollaps. Det erfarer det hollandske public service-medie NOS på baggrund af unavngivne kilder.

Valgdatoen bliver 22. november ifølge NOS' kilder.

Der er tale om et valg i utide. Den nuværende valgperiode løber egentlig til 2025.

Men premierminister Mark Rutte har valgt at udskrive valg, efter at hans regering kollapsede i uenighed om familiesammenføring for flygtninge og den generelle asylpolitik.

Artiklen fortsætter under annoncen

7. juli konstaterede de fire nuværende regeringspartier, at de ikke kunne nå til enighed. Derfor trak regeringen sig.

Den nuværende premierminister, Mark Rutte, der har siddet siden 2010, er Hollands længst siddende på posten. Men efter valget til november er det slut. Rutte har oplyst, at han ikke genopstiller.

Valget 22. november bliver til underhuset i det hollandske parlament. Overhuset, Senatet, fik nye medlemmer så sent som i foråret i år.

Her mistede de fire regeringspartier pladser, mens det nye landbrugsparti BBB blev det største parti.

BBB har blandt andet fokuseret på modstand mod regeringens forskellige tiltag for at nedbringe udledninger af kvælstof.

Ligesom Danmark er Holland et land, hvor landbrug traditionelt har spillet en stor rolle.

Artiklen fortsætter under annoncen

Hollandsk politik er blandt andet også præget af mange små partier.

Ved det seneste valg til underhuset i det hollandske parlament i 2021, blev der valgt 17 forskellige partier.

Ved det valg opnåede BBB én plads. I de seneste målinger er BBB dog ofte enten tæt at blive det største parti eller det største parti.

Medmindre valgkampen ændrer på det billede, kan der derfor meget vel ske store ændringer i sammensætningen ved det kommende valg.

Valget 22. november bliver det tredje valg på seks år i Holland.

/ritzau/