Medie: Indien har bedt Canada trække 41 diplomater hjem

Indien har bedt Canada om at trække en række diplomater hjem.

Det oplyser kilder med kendskab til sagen til avisen Financial Times, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det drejer sig ifølge mediet om 41 canadiske diplomater. Hjemtagelse skal ske senest 10. oktober, skriver Financial Times.

Relationen mellem de to lande er anspændt på grund af en påstået indisk indblanding i et drab i Canada i juni.

Canadas premierminister, Justin Trudeau, hævdede i september, at Indien var involveret i drabet på sikhlederen Hardeep Singh Nijjar, der fandt sted på canadisk jord i juni. Nijjar blev før sin død stemplet af Indien som "terrorist".

Hardeep Singh Nijjar blev skudt uden for et sikhtempel i den canadiske delstat British Columbia den 18. juni i år.

Indien har afvist alle anklager om indblanding og kaldt de canadiske meldinger for absurde.

Ifølge Financial Times, der citerer personer med kendskab til det indiske krav, har Indien truet med at ophæve den diplomatiske immunitet hos de diplomater, der eventuelt bliver i Indien efter 10. oktober.

Canada har 62 diplomater i Indien.

Hverken den indiske eller den canadiske udenrigsminister har ønsket at kommentere sagen over for Reuters.

Indiens udenrigsminister, Subrahmanyam Jaishankar, sagde fredag, at der hersker et "voldspræget klima" og en "atmosfære af intimidering" mod indiske diplomater i Canada.

- Selv om der er ytringsfrihed, synes jeg ikke, at det er acceptabelt at rette trusler mod og intimidere diplomater, udtalte Subrahmanyam Jaishankar under et besøg i den amerikanske hovedstad, Washington D.C.

Da Indien fik selvstændighed i 1947, blev det delt mellem Indien og Pakistan, og sikher flygtede til den nyopdelte indiske stat Punjab.

Siden da har sikher ønsket at oprette Khalistan som en uafhængig stat fra Indien med en sikh-regering.

/ritzau/