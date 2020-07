Medie: Insider er ansvarlig for kæmpe Twitter-hack

Ifølge det amerikanske medie Vice betalte hackere en medarbejder hos Twitter for at give dem adgang.

En medarbejder hos Twitter kan være ansvarlig for onsdagens store hackerangreb på det sociale medie. Det skriver det amerikanske medie Vice torsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Vice citerer screenshots af hjemmesider og to anonyme kilder, der angiveligt var med i angrebet.

- Vi brugte en repræsentant (fra Twitter), der helt bogstaveligt gjorde alt arbejdet for os, siger en af de anonyme kilder til Vice.

Den anden kilde oplyser til mediet, at de betalte medarbejderen for at give dem adgang til adskillige prominente konti.

Hackerangrebet onsdag var blandt andet rettet mod store personligheder som Barack Obama, Bill Gates, Elon Musk og Kanye West og flere store virksomheder.

Sent onsdag aften blev deres konti tilsyneladende overtaget af svindlere, der forsøgte at lokke brugere til at overføre bitcoins til dem.

Ifølge de anonyme kilder blev de mange Twitter-konti overtaget ved at bruge et internt værktøj hos Twitter.

De oplysninger bakkes op ad adskillige screenshots af værktøjet, som Vice er kommet i besiddelse af.

- Vices historie er dybt bekymrende, da platforme som Twitters har så stor indflydelse, siger Alan Woodward, der er professor hos centret for cybersikkerhed ved University of Surrey i Storbritannien, til nyhedsbureauet AFP.

- Det kunne tyde på, at ingen enkeltstående person bør have adgang til de her interne værktøjer. Det er sværere at bestikke fire øjne end to, siger han.

Twitter skriver torsdag morgen, at det stadig er i gang med at undersøge hændelsen.

Men det sociale medie mener, at det har været offer for et "koordineret social engineering-angreb", hvor medarbejdere med adgang til interne systemer er blevet angrebet.

Termet "social engineering" beskriver, hvordan svindlere forsøger at manipulere deres mål til at dele følsom eller fortrolig information.

Det menes, at svindlerne snød sig til omkring 100.000 dollar i onsdagens angreb.

/ritzau/