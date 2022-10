Medie: Iran vil retsforfølge 1000 mennesker for uro

Omkring 1000 mennesker vil blive strafforfulgt ved offentlige retssager ved iranske domstole efter uro i hovedstaden Teheran.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Tasnim mandag.

I cirka syv uger har nogle af de største protester i årevis fundet sted i Iran.

Trods myndighedernes advarsler og ofte dødelige og brutale forsøg på at få demonstrationer stoppet er protesterne fortsat.

Den øverste dommer i Teheran melder ifølge Tasnim, at cirka 1000 mennesker skal for retten for at "have udført sabotagehandlinger under begivenheder for nylig".

Disse handlinger "inkluderer at have overfaldet eller gjort sikkerhedsvagter til martyrer og at sætte ild til offentlig ejendom".

Retssagerne skal efter planen afholdes denne uge. De skal være offentlige, lyder det videre ifølge Tasnim.

Det iranske nyhedsbureau Tasnim beskrives typisk som "halvofficielt". Det skyldes forbindelser til Irans revolutionsgardes sikkerhedsstyrker.

Allerede lørdag meddelte det officielle iranske nyhedsbureau Irna, at 315 demonstranter var blevet sigtet.

Det står ikke umiddelbart klart, om de vil være en del af de kommende 1000 retssager.

Demonstranterne kræver flere rettigheder og højere grad af demokrati.

Protesterne begyndte, efter at den unge kvinde Mahsa Amini døde i iransk politis varetægt.

Mahsa Ahmini blev tilbageholdt af det religiøse sædelighedspoliti i Teheran, formentlig fordi hendes hovedtørklæde dækkede for lidt af hendes hår. Hun døde et par dage efter.

Familien siger, at hun var sund og rask og beskylder myndighederne for at have mishandlet hende til døde.

Iranske ledere har varslet, at der vil blive slået hårdt ned på demonstranterne, der beskrives som uromagere.

De har skudt skylden på blandt andet USA for at have været med til at sætte gang i protesterne.

Det aktivistiske nyhedsbureau HRANA har søndag meddelt, at 284 demonstranter indtil videre har mistet livet. Heriblandt skulle 45 af dem være mindreårige. Omkring 36 personer hos sikkerhedsstyrkerne meldes også dræbt.

/ritzau/Reuters