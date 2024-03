Medie: Israel og Hamas genoptager forhandlinger søndag

Israel og Hamas genoptager søndag forhandlinger om våbenhvile i Gaza.

Forhandlingerne finder sted i Egyptens hovedstad, Kairo.

Det rapporter den egyptiske nyhedskanal al-Qahera med henvisning til en sikkerhedskilde. Det skriver Reuters.

Den Internationale Domstol (ICJ) i Haag beordrede torsdag Israel til uden forsinkelse at sikre, at der kan bringes fødevareforsyninger ind i Gaza.

Domstolen skrev i sin afgørelse, at sult og hungersnød spreder sig Gazastriben.

Den Internationale Domstol kræver videre, at Israel - en måned efter den nye afgørelse - afleverer en rapport til domstolen.

Her skal Israel forklare, hvad landet har gjort for at leve op til afgørelsen.

Dagen efter gav Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, grønt lys til nye forhandlinger om våbenhvile og frigivelse af gidsler.

Det skrev nyhedsbureauet AFP fredag aften med henvisning til premierministerens kontor.

Her lød det, at forhandlingerne vil finde sted i Kairo og Qatars hovedstad, Doha, "i de kommende dage".

Forhandlinger havde i de seneste dage set ud til at være kørt fast, skrev AFP.

