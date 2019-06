Medie: Israelsk angreb i Syrien dræber tre og sårer syv

Syrisk statsmedie melder om flere dræbte og sårede soldater efter israelske luftangreb i det sydlige Syrien.

Tre soldater er dræbt, og syv andre er såret af israelske angreb mod Syrien, melder syrisk statsmedie. Det skriver nyhedsbureauet AP.

Statsmediet Sana citerer en anonym militærkilde for at sige, at angrebene skal have ramt militære positioner i det sydlige Syrien nær Golanhøjderne, som Israel har annekteret.

Angrebene skal også have forårsaget materielle skader.

- Ved daggry søndag kom et fjendtligt luftangreb fra det besatte Golan, siger kilden ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han fortæller videre, at det syriske luftforsvar har formået at skyde flere israelske raketter ned. De havde retning mod den sydvestlige del af hovedstaden Damaskus, siger han.

Israel har endnu ikke kommenteret på meldingerne om angrebene.

Angrebene mod Syrien kommer, få timer efter at Israels militær oplyste, at der blev affyret projektiler fra Syrien mod Golanhøjderne.

Ifølge Israels militær var der ikke umiddelbart meldinger om hverken sårede eller materielle skader som følge af det syriske angreb.

Israel har tidligere erkendt at have udført en række luftangreb i Syrien mod iranske eller iransk støttede mål.

/ritzau/