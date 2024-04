Medie: Israelske missiler rammer Iran

Israelske missiler har ramt et uspecificeret sted i Iran.

Det siger en unavngiven amerikansk embedsmand til det amerikanske medie ABC News ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Embedsmandens præcise titel oplyses ikke.

Samtidig melder det iranske nyhedsbureau Fars ifølge Reuters, at der kan høres eksplosioner nær lufthavnen Ishafan, som ligger i det centrale Iran.

Artiklen fortsætter under annoncen

Fra Fars lyder det, at årsagen til eksplosionerne er ukendt.

- Årsagen til disse lyde er stadig ukendt, og efterforskningen fortsætter, indtil de præcise detaljer omkring hændelserne er fastlagt, lyder det fra nyhedsbureauet.

Det amerikanske medie CNN rapporterer, at flere fly ifølge tjenesten Flight Radar 24 tidligt fredag er blevet omdirigeret, så de ikke skal igennem Irans luftrum.

Det skal ifølge CNNs optælling dreje sig om otte fly.

Ifølge Reuters lyder det samtidig fra iranske statsmedier, at flytrafikken over flere byer i Iran er blevet indstillet.

Der er endnu ikke kommet oplysninger om, hvor mange missiler der skal have ramt Iran, hvilken type missiler der er tale om, eller om de har gjort nogen skade.

Iran gennemførte i weekenden et angreb på Israel med over 300 droner og missiler.

Artiklen fortsætter under annoncen

Størstedelen blev skudt ned, inden de nåede Israel.

Siden har Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fastholdt, at Israel har ret til selvforsvar og til at komme med et modsvar.

Angrebet skete natten til søndag, hvor Iran sendte droner og missiler afsted i landets første direkte angreb på israelsk jord.

Det var en reaktion fra Irans side på et formodet israelsk luftangreb på det iranske konsulat i Damaskus 1. april. Syv mennesker døde - inklusive to højtstående generaler.

Israels samlingsregering mødtes både søndag og mandag, hvor de skulle diskutere, hvordan Israel skal reagere på Irans angreb. Der har siden ikke været klare indikationer på, hvad Israel ville gøre.

/ritzau/