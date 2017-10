Medie: Japans kejser Akihito træder tilbage i marts 2019

Japansk avis skriver, at den aldrende kejser Akihito vil træde tilbage 31. marts 2019.

Den japanske kejser, Akihito, træder tilbage 31. marts 2019, skriver avisen Asahi Shimbun ifølge nyhedsbureauet AFP.

Akihitos abdicering er den første i kejserfamilien i mere end to århundreder.

Premierminister Shinzo Abe mødes næste måned med højtstående embedsmænd og medlemmer af kongehuset, før datoen bliver officielt annonceret.

Det skriver Asahi Shimbun, der citerer anonyme kilder i regeringen.

Den 83-årige Akihito holdt en sjælden tale i august 2016, hvor han antydede, at han havde et ønske om at abdicere.

Han sagde, at han muligvis ikke ville kunne klare at passe sine pligter på grund af sin høje alder og svigtende helbred.

Akihitos ældste søn, den 57-årige kronprins Naruhito, vil efterfølge Akihito dagen efter, 1. april.

Den uventede situation betød, at japanske politikere måtte lave en ny lov, der gav kejseren lov til at træde tilbage. Det er ellers normalt et job, som man beholder livet ud.

Det gav også plads til en debat om, hvorvidt kvinder skulle have lov til at kunne arve tronen.

Kejserens status er et følsomt emne i Japan. Japanernes aggressive angrebskrig i forbindelse med Anden Verdenskrig blev ført i kejser Hirohitos navn.

Hirohito, som var far til Akihito, døde i 1989.

Nogle japanere frygtede, at den nye lov, der gav mulighed for, at en kejser kunne abdicere, ville medføre risiko for, at kejseren kunne udsættes for politisk pres.

Den japanske kejserfamilie har siddet på tronen i over 2600 år.

Kejserfamilien har ifølge sin egen officielle tidsregning regeret Japan i næsten 2700 år. Den første kejser, Jimmu, siges at være kommet til magten 660 år før vor tidsregning og nedstamme fra solen.

Kejseren betragtes som guddommelig. Han er ifølge forfatningen et statssymbol og forenende for folket, selv om han ingen formel politisk magt har.

/ritzau/