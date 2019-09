Medie: Johnson afslører brexit-plan inden for 24 timer

Premierministeren vil ifølge medie komme med forslag til løsning på striden om den såkaldte irske bagstopper.

Storbritanniens premierminister, Boris Johnson, vil inden for de næste 24 timer løfte sløret for en detaljeret brexit-plan.

Det skriver The Telegraph.

Planen kan ifølge mediet allerede blive offentliggjort tirsdag morgen.

Det forventes, at planen vil indeholde en alternativ løsning på striden om den såkaldte "irske bagstopper", som det endnu ikke er lykkedes at blive enige med EU's ledere om.

Planen vil ifølge The Telegraph være baseret på en etablering af en "økonomisk zone" i Irland. Det skal sikre, at landbrugs- og fødevarer kan bevæge sig mellem Nordirland og Irland uden at skulle kontrolleres af toldmyndighederne ved grænsen.

Spørgsmålet om toldgrænsen mellem EU-landet Irland og Nordirland, der er en del af Storbritannien, har været den helt store knast i brexitforhandlingerne mellem EU og Storbritannien.

Storbritannien vil ifølge den irske tv-station RTE lægge op til, at der bliver etableret såkaldte "toldcentre" på begge sider af den irske grænse.

Det vil angiveligt fjerne behovet for decideret grænsekontrol, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- Storbritannien har foreslået en række "toldcentre" på begge sider af den irske grænse som en central del af planen om at erstatte bagstopperen, skriver RTE's EU-redaktør, Tony Connelly, på Twitter.

- "Centrene", der reelt er kontrolposter for toldmyndighederne, vil blive placeret mellem fem og ti miles (8 til 16 kilometer) fra grænsen, tilføjer Tony Connelly, der hævder at have set et uddrag af brexit-planen.

/ritzau/