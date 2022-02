Medie: Johnson talte og minglede til fest under nedlukning

Det har i 2022 ikke været småt med kritik af den britiske premierminister Boris Johnson, der har fået et ry som lidt af en festabe.

Utallige fester og total tilsidesættelse af coronarestriktioner i premierministerboligen har fået både aviser og partifæller til at opfordre Johnson til at gå af.

Tirsdag kommer den britiske avis The Guardian imidlertid med endnu en ny beretning om lockdown-eskapaderne på Downing Street 10.

Her blev der holdt afskedsfest 14. januar sidste år. Ifølge avisen var Johnson på talerstolen, og han blev også i kort tid bagefter og minglede med festens gæster.

Kritikken af Johnson er hård, fordi England i tiden, hvor festerne blev holdt, var underlagt strenge coronarestriktioner.

Her var det overordnet set ikke tilladt at forlade sit hjem med få undtagelser - som for eksempel hvis det ikke var muligt at arbejde hjemmefra.

Mandag beklagede Johnson festerne og lovede, at ændringer var på vej.

- Vi skal bruge dette øjeblik til at se på os selv i spejlet, og vi skal lære af det, sagde han i en tale i Underhuset i London.

Men samtidig vil Johnson og hans regering "fortsætte arbejdet", sagde han.

- Ja, vi er til at stole på, sagde Johnson til høje tilråb fra salen.

Mandag blev dele af en rapport fra embedskvinden Sue Gray offentliggjort.

Rapporten konkluderer, at det var udtryk for dårligt lederskab og dømmekraft, at der blev holdt fester og andre sammenkomster i eller ved Johnsons embedsbolig, Downing Street 10, mens Storbritannien var lukket ned.

Disse møder og fester skulle ikke have haft lov at finde sted eller at udvikle sig, som de gjorde, lyder det videre i Grays rapport.

