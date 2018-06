Medie: Kim Jong-un og Trump skal drøfte fred og nedrustning

Det nordkoreanske nyhedsbureau KCNA løfter sløret for de centrale temaer på topmøde mellem Nordkorea og USA.

Når Nordkoreas leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, tirsdag mødes i Singapore, vil diskussionen dreje sig om muligheden for at skabe en "permanent og varig fredsbevarende mekanisme" på Den Koreanske Halvø samt atomnedrustning.

Det skriver Nordkoreas statslige nyhedsbureau, Korean Central News Agency (KCNA), ifølge Reuters.

KCNA oplyser også, at Kim Jong-un under sit ophold i Singapore ledsages af sin udenrigsminister, Ri Yong-ho, og sin forsvarsminister, No Kwang-chol. Kim Jong-uns søster Kim Yo-jong er også del af følget.

Topmødets to hovedpersoner ankom begge søndag til Singapore. Donald Trump sagde kort efter at være landet med Air Force One, at mødet er en enestående chance for at skabe fred, skriver AFP.

En formel afslutning af Koreakrigen, der for 65 år siden blev indstillet som følge af en våbenhvile, ventes også at blive drøftet på det første møde nogensinde mellem en leder af Nordkorea og en siddende amerikansk præsident.

Mens topmødet omtales og trækker overskrifter i medier verden over, så er det begrænset, hvad befolkningen i Nordkorea, der ofte omtales som verdens mest isolerede land, indtil videre har fået at vide fra officielle kilder.

Ifølge nyhedsbureauet AP's korrespondent i Pyongyang rapporterede de nordkoreanske medier først mandag, at Kim Jong-un befandt sig i Singapore, havde mødtes med Singapores premierminister og skulle mødes med Trump tirsdag.

- Før det havde topnyheden i Nordkorea været helt nede på jorden - alt taget i betragtning - et besøg af Kim Jong-un på en fiskerestaurant i Pyongyang, skriver AP.

Efter nordkoreanske standarder kommer mandagens melding fra KCNA endda noget tidligere end normalt.

- I andre tilfælde har det ventet med de første rapporter, indtil begivenheden er overstået, skriver AP.

Eksempelvis var det først en forsidenyhed, at USA's udenrigsminister, Mike Pompeo, havde besøgt Nordkorea, dagen efter, at han havde forladt landet.

- At statsmedier skriver om mødet (i Singapore, red.), dagen før det finder sted, er endnu et tegn på, at intet ved dette topmøde er normalt, skriver AP.

/ritzau/