Medie: Kim Jong-uns højrehånd er på vej mod Washington

Nordkoreas tidligere spionchef er på vej mod USA. Formål med besøg menes at være samtaler om muligt topmøde.

En af Nordkoreas mest magtfulde personer, Kim Yong-chol, er på vej mod Washington.

Det skriver Reuters og det sydkoreanske nyhedsbureau Yonhap.

Formålet med hans besøg er sandsynligvis at tale med personer fra den amerikanske regering om et muligt topmøde mellem den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, og USA's præsident, Donald Trump, skriver Reuters.

Kim Yong-chol er næstformand for centralkomitéen i Nordkoreas arbejderparti og anses ifølge magasinet Time for at være Kim Jong-uns højrehånd.

Han har tidligere også været øverste chef for Nordkoreas efterretningstjeneste og indtaget en ledende rolle i de seneste måneders samtaler mellem Nordkorea og Sydkorea.

/ritzau/