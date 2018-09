Medie: Kina aflyser planlagte handelssamtaler med USA

Kinas vicepremierminister skal alligevel ikke mødes med USA's finansminister i næste uge, skriver avis.

Kina har aflyst de kommende handelssamtaler med USA og besluttet sig for ikke at sende vicepremierminister Liu He til Washington i næste uge.

Det fortæller unavngivne kilder til Wall Street Journal ifølge flere internationale nyhedsbureauer.

Det var planen, at vicepremierminister Liu He og en kinesisk handelsdelegation skulle have mødtes med den amerikanske finansminister, Steven Mnuchin, i Washington i næste uge.

På dagsordenen var en plan for en deeskalering af den igangværende handelsstrid mellem USA og Kina, der begyndte i juli.

Tidligere i denne uge annoncerede præsident Donald Trump, at USA fra 24. september indfører ti procents told på kinesiske varer for 200 milliarder dollar.

Dagen efter Trumps udmelding svarede Kina, at det vil indføre told på amerikanske varer for en værdi af 60 milliarder dollar - ligeledes fra 24. september.

Det er den seneste eskalering i den langvarige handelsstrid mellem verdens to største økonomier.

I forvejen er der lagt ekstra told på kinesiske varer for 50 milliarder dollar. Så sammenlagt er det varer for 250 milliarder dollar, der er ramt.

Det er tæt på halvdelen af alle de varer, som Kina sælger til USA.

Kort før aflysningen af næste uges handelssamtaler fortalte en højtstående embedsmand i Det Hvide Hus, at USA fortsat er optimistisk i forhold til at finde en løsning på striden med Kina.

- Vi har gjort det meget klart på alle disse møder, hvad der kræves, sagde den unavngivne embedsmand ifølge nyhedsbureauet Reuters.

- Jeg er stadig optimistisk omkring, at der findes en positiv vej frem. Præsidenten ønsker også, at vi fortsat engagerer os.

På betingelse af anonymitet fortalte embedsmanden til journalister i Det Hvide Hus, at Trump-administrationens mål er ikke at adskille USA og Kinas økonomier.

Han påpegede i samme ombæring, at amerikanske virksomheder dog kan vælge at "flytte deres forsyningskæder", hvis ikke den kinesiske regering ændrer kurs.

/ritzau/