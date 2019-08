Medie: Kina stopper import af landbrugsvarer fra USA

Statslige landbrugsfirmaer i Kina er blevet bedt om at indstille køb af landbrugsvarer i USA, oplyser kilder.

Kinas statsdrevne landbrugsvirksomheder er på opfordring fra landets regering ophørt med at importere landbrugsvarer fra USA.

Det oplyser anonyme kilder med indsigt i situationen til nyhedsbureauet Bloomberg News, som forgæves har forsøgt at få en officiel kommentar fra handelsministeriet i Beijing.

Torsdag tog en langvarig handelsstrid mellem USA og Kina en ny drejning, da præsident Donald Trump varslede en ny told på varer fra Kina til en samlet værdi på 300 milliarder dollar.

En talsmand for det kinesiske udenrigsministerium sagde fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters, at Kina "ikke ønsker en handelskrig, men ikke er bange for at udkæmpe en".

Talsmanden, Hua Chunying, sagde samtidig, at Kina vil blive nødt til at svare igen, hvis USA indfører yderligere told.

USA og Kina har været på kollisionskurs i forhold til handel, siden Donald Trump tiltrådte som præsident.

Allerede under sin valgkamp beskyldte han Kina for at snyde USA samt at manipulere sin valuta for at stille sig selv bedre i samhandlen.

Derudover har Trump sagt, at Kina havde lovet at købe fødevarer af den amerikanske landbrugssektor. Men det mener præsidenten ikke, at Kina har levet op til.

I stedet har kinesiske købere vendt sig mod brasilianske sojabønner, skriver Bloomberg News.

/ritzau/