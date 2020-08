Medie: Kong Juan Carlos er samlet op og fløjet til Abu Dhabi

Den tidligere spanske konge, Juan Carlos, fløj i fly fra Spanien til Abu Dhabi. Det skriver avisen ABC.

Spaniens tidligere konge, Juan Carlos, fløj til Abu Dhabi med et jetfly i mandags. Det fortæller den spanske avis ABC fredag.

Siden Juan Carlos pludselig meddelte sin beslutning om at forlade Spanien i mandags, har der ikke været officielle oplysninger om, hvor kongen nu befinder sig.

Avisen ABC oplyser desuden, at flyet var på vej fra Paris til Abu Dhabi og landede i den nordvestlige spanske by Vigo på sin vej.

Det skete for at medtage Juan Carlos. Ud over den tidligere konge bestod hans følge af fire livvagter og et par andre mennesker, hedder det.

