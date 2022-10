Over 100 konservative parlamentsmedlemmer ønsker angiveligt en tillidsafstemning om Liz Truss' formandskab.

Medie: Konservative vil forsøge at vælte Truss i denne uge

Konservative parlamentsmedlemmer i Storbritannien vil i denne uge forsøge at vælte partiformand og premierminister Liz Truss trods en advarsel fra Downing Street, om at det kan udløse et valg.

Det skriver tabloidavisen Daily Mail, der citerer unavngivne kilder.

Flere end 100 parlamentsmedlemmer fra det konservative regeringsparti er angiveligt klar til at forelægge Graham Brady et mistillidsvotum til Truss.

Graham Brady er formand for de konservatives såkaldte 1922-udvalg, der står bag blandt andet tillidsafstemninger.

Artiklen fortsætter under annoncen

I et brev vil de mere end 100 konservative parlamentsmedlemmer ifølge Daily Mail opfordre Brady til at fortælle Liz Truss, at "hendes tid er ovre" eller ændre partireglerne.

Med en ændring af partireglerne ønsker parlamentsmedlemmerne en tillidsafstemning om Truss' formandskab øjeblikkeligt, skriver Daily Mail.

Ifølge tabloidavisens oplysninger er Graham Brady angiveligt imod dette, da han mener, at Liz Truss og hendes nyudnævnte finansminister, Jeremy Hunt, fortjener en chance for at fremlægge regeringens økonomiske plan, der er lovet den 31. oktober.

Imens skriver avisen The Times, at flere konservative partimedlemmer har holdt hemmelige møder om at erstatte Liz Truss med en ny formand.

Uroen omkring Truss blev udløst af en omstridt skatteplan, der blev præsenteret i september.

Planen indeholdt en stor hjælpepakke, der skal sikre, at mange briter kan klare sig gennem en vinter med meget høje energipriser. Men mest kontroversielt indeholdt den store ufinansierede skattelettelser til især de mest velhavende i landet. Skatteplanen skabte uro på det finansielle marked i Storbritannien og har fået pundets værdi til at styrtdykke.

Fredag tog hun så konsekvensen, da hun valgte at fyre finansminister Kwasi Kwarteng.

I stedet for Kwarteng har Truss ansat Jeremy Hunt som ny finansminister.

Liz Truss slækkede fredag også en smule på sin skatteplan. Hun lovede blandt andet, at der ville blive brugt længere tid på at rulle planen ud.

Planens hovedelementer består dog, understregede hun.

Truss blev premierminister 6. september efter at have vundet en afstemning blandt medlemmerne af Det Konservative Parti.

/ritzau/Reuters