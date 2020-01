Tre luftfartsselskaber mere indstiller fly til og fra Kina

Lufthansa, Swiss og Austrian Airlines indstiller fly til og fra Kina på grund af virus, meddeler Lufthansa.

Det tyske luftfartsselskab Lufthansa samt partnerselskaberne Swiss Airlines og Austrian Airlines suspenderer alle flyvninger til og fra Kina på grund af coronavirus.

Det bekræfter Lufthansa i en meddelelse, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Suspenderingen er indtil videre gældende indtil 9. februar, skriver det tyske selskab.

Lufthansa vil fortsat flyve til Hongkong, men vil ikke tage imod bestillinger på flyrejser til Kina indtil udgangen af februar.

Et fly fra Lufthansa landede onsdag morgen i den kinesiske by Nanjing med en passager om bord, som mistænkes for at være smittet med coronavirus.

Det bekræftede Lufthansa kort forinden til det tyske nyhedsbureau dpa.

Passageren, der er kineser, har for to uger siden været i storbyen Wuhan i Kina, hvor smitten er udsprunget fra.

Han hostede, og kinesiske myndigheder mener, at der er en risiko for, at han kan være smittet med det frygtede virus. Det er imidlertid ikke fastslået endnu, om han reelt er smittet.

Flyet, han var om bord på, fløj fra det tyske knudepunkt Frankfurt til Nanjing.

Tidligere onsdag meddelte British Airways, at det suspenderer alle fly til og fra Kina med øjeblikkelig virkning. Det sker som følge af virusudbruddet i landet, oplyser selskabet.

Beslutningen er truffet, efter at de britiske myndigheder har opfordret britiske borgere til at skippe alle rejser til Kina, medmindre de er strengt nødvendige.

På British Airways' hjemmeside er alle rejser til og fra Kina blevet strøget i januar og februar måned.

En række andre luftfartsselskaber rundt om i verden, heriblandt det indonesiske Lion Air og det russiske Urals Airlines, har meddelt, at de indstiller flyvninger til Kina eller med kinesiske passagerer.

Air France meddelte i sidste uge, at det indstiller flyvninger til Wuhan, men selskabet flyver stadig til Beijing og Shanghai.

/ritzau/