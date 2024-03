Mærsk har chartret containerskibet bag brokollaps i Baltimore

Mærsk har chartret det containerskib, der tirsdag morgen er sejlet ind i Francis Scott Key Bridge i Baltimore, som efterfølgende kollapsede.

Det bekræfter Mærsk i en skriftlig kommentar.

- Vi er forfærdede over, hvad der er sket i Baltimore, og vores tanker går til alle de påvirkede, skriver selskabet.

- Vi kan bekræfte, at containerskibet "Dali", styret af charterskibs-selskabet Synergy Group, er chartret tidsbegrænset af Mærsk og er lastet med Mærsk-kunders last.

Skibet er ejet af firmaet Grace Ocean Private, mens Synergy Marine Group står for driften af selskabet.

At Mærsk har chartret skibet betyder, at det er den danske virksomheds gods om bord, men at det ikke er selskabets skib eller personale.

Skibet var på vej ud af havnen i Baltimore med kurs mod Colombo i Sri Lanka, da det pludselig ændrede bane og sejlede ind i broen.

Videooptagelser fra stedet viser, hvordan den store bro hurtigt kollapsede og faldt i vandet i floden Patapsco.

Mærsk har endnu ingen kommentarer, fortæller virksomheden til Ritzau.

Der kan være flere tilskadekomne efter ulykken.

Redningsmandskab leder efter op til 20 mennesker, som er faldet i vandet.

Det oplyser byens brandvæsen til det amerikanske medie CNN.

Brandvæsnet samarbejder med kystvagten i Baltimore og et hold dykkere om redningsaktionen.

Skibets eget mandskab er uskadt.

- Al mandskab, inklusiv de to kaptajner, er i god behold. Der er ingen meldinger om sårede. Der er heller ikke forurening, skriver Synergy Marine Group til B.T.

