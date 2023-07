Medie melder colombiansk guerillaveteran død i Venezuela

Ivan Marquez, som var med i den colombianske oprørshær af guerillasoldater Farc i mere end tre årtier, er død i nabolandet Venezuela.

Det fortæller kilder med kendskab til sagen til nyhedsbureauet Reuters. En af kilderne er ifølge Reuters fra en efterretningstjeneste.

- Informationen, som gruppen har fået, er, at han døde på et hospital i Caracas (Venezuelas hovedstad, red.), hvor han fik behandling for alvorlige kvæstelser, som han led under et angreb i Venezuela i juni 2022, siger en kilde fra oprørsgruppen Segunda Marquetalia, der primært består af tidligere Farc-soldater.

Marquez var sammen med andre Farc-ledere en af nøgleforhandlerne mellem oprørerne og den colombianske regering, da guerillagruppen lagde våbnene fra sig i 2016.

Det var dog ikke alle Farc-medlemmerne, der så sig tilfredse med aftalen med den colombianske regering, og samme år hoppede en gruppe soldater fra Farc over i Segunda Marquetalia.

I 2018 gjorde Ivan Marquez dem selskab, efter at hans nevø blev anholdt og udleveret til USA.

Marquez steg hurtigt i rang og endte med at føre gruppen, som ifølge efterretninger består af cirka 1670 medlemmer, hvoraf størstedelen er soldater, skriver Reuters.

En række tidligere nøglepersoner fra Farc er døde i Venezuela, hvor gruppens tidligere soldater ifølge den colombianske hær er talrigt til stede.

Colombianske efterretningstjenester kunne sidste år melde, at Miguel Botache Santillana, også kendt som Gentil Duarte, blev antaget død, efter kampe mod rivaliserende grupper i Venezuela.

Også Seuxis Hernandez og Hernan Dario Velasquez - bedre kendt som henholdsvis Jesús Santrich og El Paisa - blev også begge meldt dræbt i Venezuela i 2021.

/ritzau/