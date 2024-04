Medier: Mindst fire dræbte i knivstikkeri indkøbscenter i Sydney

Et shoppingcenter i den australske storby Sydney er lørdag blevet evakueret efter meldinger om et knivstikkeri.

Mindst fire mennesker er blevet dræbt, skriver mediet The Sydney Morning Herald. Også The Guardian melder om mindst fire dræbte.

Informationerne er ikke blevet bekræftet af australsk politi, som lørdag ventes at holde et pressemøde.

Redningstjenester er kaldt til shoppingcenteret, der hedder Westfield og ligger i området Bondi Junction.

Artiklen fortsætter under annoncen

En mand er blevet skudt, oplyser australsk politi ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Ifølge redningstjenesten New South Wales Ambulance er manden død, og det var politiet, der skød ham. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Manden menes at være en gerningsperson.

Folk opfordres til at undgå området.

Australsk politi omtaler det som en "kritisk hændelse".

Øjenvidner siger til The Sydney Morning Herald, at der var panik og kaos i indkøbscenteret.

- Folk var så forvirrede, og vi fik at vide, at der var en fyr, som stak folk ned på etagerne under os, siger 21-årige Ellie Williams til lokalmediet.

To vidner bekræfter til nyhedsbureauet Reuters, at de hørte skud.

Artiklen fortsætter under annoncen

- Selv 20 minutter efter at folk blev hastet ud af indkøbscenteret, så jeg specialenheder, som afsøgte gaderne omkring, siger et af vidnerne.

Adskillige ubekræftede videoer på sociale medier viser et stort opbud af redningstjenester og folk, der flygter fra indkøbscenteret.

Ifølge en journalist fra mediet ABC er "dusinvis, hvis ikke hundredvis" af betjente på stedet.

Flere mennesker er blevet set forlade indkøbscenteret i tårer, skriver The Guardian.

Der er ingen meldinger om et motiv til knivstikkeriet. Det var lige før klokken 16 lokal tid, at redningstjenester blev kaldt til indkøbscenteret, skriver politiet på det sociale medie X.

/ritzau/