11 personer meldes anholdt efter angreb på koncertsal nær Moskva, og dødstallet stiger

Den russiske efterretningstjeneste FSB oplyser, at 11 personer er anholdt efter angrebet på en koncertsal nær Moskva fredag aften.

Af de anholdte mistænkes fire personer for at have været direkte involveret i angrebet, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax.

Interfax har oplysningen fra Kreml.

Tidligere forlød det, at to personer skulle være anholdt.

Ifølge den russiske politiker Aleksander Khinstein blev to mistænkte personer således pågrebet af russisk politi efter en biljagt natten til lørdag. Det skete i Brjansk-regionen cirka 340 kilometer sydvest for Moskva.

Samme sted flygtede flere formodede gerningsmænd angiveligt ind i en skov.

Oplysningerne om biljagten og stedet, hvor de formodede gerningsmænd blev anholdt, er ikke bekræftet af myndighederne eller Kreml.

Ved angrebet på koncertsalen blev mindst 93 personer dræbt.

Derudover er flere end 145 personer kommet til skade.

Det russiske nyhedsbureau Interfax har tidligere skrevet, at op til fem personer med skydevåben skal have været involveret i angrebet.

Angrebet udspillede sig i Crocus City Hall i byen Krasnogorsk, som grænser op til den russiske hovedstad.

Den militante bevægelse Islamisk Stat hævder at stå bag angrebet, der af de russiske myndigheder beskrives som et "terrorangreb".

Ifølge Interfax har FSB underrettet præsident Vladimir Putin om anholdelserne af de 11 personer. Efterretningstjenesten arbejder på at finde og pågribe flere personer, der er mistænkt i sagen.

Der er endnu ingen oplysninger om, hvem de anholdte er.

Det er også uvist, hvad motivet for angrebet var.

Tidligere i marts advarede det amerikanske udenrigsministerium om, at der var forhøjet risiko for, at "ekstremister" ville begå angreb mod større forsamlinger i Moskva.

Det fik både USA og Danmark til at advare henholdsvis amerikanere og danskere i Rusland mod steder med mange mennesker, herunder blev borgerne opfordret til især at undgå koncerter.

/ritzau/Reuters