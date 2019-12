Medie: Mossad hjalp dansk politi med anholdelser i terrorsag

Israelsk tv-kanal, Keshet 12, siger, at efterretningstjenesten Mossad spiller vigtig rolle i dansk terrorsag.

Den israelske tv-kanal Keshet 12 rapporterer lørdag aften, at den israelske efterretningstjeneste Mossad stod bag, da det lykkedes dansk politi at anholde 20 formodede medlemmer af en terrorcelle.

Det skriver avisen Jerusalem Post.

Der henvises formentlig til den stribe af anholdelser, som dansk politi foretog tidligere på ugen flere steder i landet. Men det præciseres ikke.

Jerusalem Post skriver, at det var "en celle med 20 terrorister, der planlagde en bølge af angreb".

Der er ikke yderligere detaljer om Mossads rolle i forbindelse med sagen i Danmark.

I alt 22 mænd og kvinder blev anholdt i antiterroraktionen onsdag på flere forskellige adresser. De blev sigtet for at have overtrådt terrorbestemmelser i straffeloven.

I alt 16 var efter retsmøder i København fredag på fri fod. 13 havde politiet selv løsladt, mens en dommer satte yderligere tre på fri fod.

Fem beskyldes for i flere måneder at have forsøgt at finansiere og købe pistoler, lyddæmpere og ammunition, som skulle bruges til terror.

Tre sigtes for at have forberedt fremstilling af en eller flere bomber blandt andet ved at anskaffe komponenter til fremstilling af sprængstoffet TATP.

På Fyn blev en 29-årig mand desuden anholdt og fængslet i en hemmeligholdt sag. Han tæller med blandt de 22 anholdte.

To af de tre, som ifølge sigtelsen har forsøgt at fremstille bomber, har tidligere på året siddet varetægtsfængslet i en sag om brandstiftelse på Amager.

På grund af lukkede døre ved retsmøderne vides intet om efterforskningen eller de metoder, som PET har anvendt - herunder om Mossad har spillet en rolle, som beskrevet i israelske medier.

- Vi skal ikke lade vores liv ændre af de mørke kræfter, som vil os det ondt, sagde justitsminister Nick Hækkerup (S) onsdag og sagde yderligere:

- Vi skal leve præcis, som vi plejer. Og så skal vi vide og trøste os med, at politiet og Politiets Efterretningstjeneste passer på os.

